- Creatorul francez Nicolas Ghesquiere, directorul casei de moda Louis Vuitton, unul dintre cei mai talentați designeri ai generației, prezinta o noua colecție cu accente vintage sci-fi și linii vestimentare specifice anilor ’60. „Mi-am dorit sa readuc optimismul in atenție. Colecția este una vie, care…

- Radu Ștefan Banica și Alexandru Banica sunt fiii lui Ștefan Banica Jr. Cei doi au fost surprinși impreuna chiar de Lavinia Parva, actuala soție a celebrului cantareț. In repetate randuri, in aparițiile sale televizate, Radu Ștefan Banica, fiul cel mare al lui Ștefan Banica Jr., a dezvaluit ca se ințelege…

- S-a aflat cum se ințelege, de fapt, Radu Ștefan Banica cu actuala partenera a tatalui sau, Lavinia Pirva. Chiar ei doi s-au dat de gol, pe rețelele de socializare, postand o ipostaza rara cu fiii lui Ștefan Banica Jr. Iata prin ce imagini emoționante și-a luat artistul de la Te cunosc de undeva fanii…

- Cu doar cateva saptamani inainte de marea finala a celui de-al saisprezecelea sezon, batalia pentru primele locuri in clasamentul transformarilor devine din ce in ce mai serioasa la „Te cunosc de undeva!”, iar provocarile Ruletei, pe masura. In ediția de sambata seara, Loredana Groza face spectacol…

- Iulia Albu a schimbat puțin personajele pe care le discuta in mod normal la emisiunea „La Maruța” și a comentat copiii vedetelor la „marțea neagra”. Ce a spus despre fiul lui Ștefan Banica Jr și despre fiica Andreei Esca? Iulia Albu, detalii despre copiii vedetelor. Ce a spus despre Radu Ștefan Banica…

- Lavinia Pirva a dat carțile pe fața. Frumoasa artista a dezvaluit ce fel de tata este Stefan Banica Jr. Raspunsul incredibil al soției celebrului jurat de la ”X Factor”, de la Antena 1. Indragita cantareața se considera o mama relaxata și calma, in timp ce Ștefan Banica ar fi, de fapt, opusul sau.

- Surpriza de proporții mari in showbizul romanesc. Radu Ștefan Banica, fiul fiul juratului de la X Factor Romania a pregatit o colaborare incredibila cu fiica unuia dintre cei mai celebri artiști din Romania. Despre cine este vorba. Fanii sunt in extaz. Fiul lui Ștefan Banica, colaborare inedita cu o…

- Fiul lui Ștefan Banica Jr. și fiica lui Catalin Crișan formeaza o echipa pe cinste pe scena. Radu Ștefan, concurent la Te cunosc de undeva și Daria Crișan sunt amandoi colegi de facultate, iar teatrul este a doua lor casa.