Cum arata socrii Mihaelei Radulescu Mihaela Radulescu duce o viata extrem de frumoasa ce starneste invidia multora. Vedeta locuieste la Monaco si deja de ani buni se iubeste cu Felix Baumgartner, unul dintre cei mai ravniti burlaci din lume. In urma cu cateva zile, Felix Baumgartner a implinit 51 de ani, ocazie cu care Mihaela i-a facut o urare pe Instagram. Nu doar barbatului iubit i-a adresat cuvinte frumoase, ci si mamei acestuia. Vezi aceasta postare pe Instagram Happy birthday, mein Schatz ! You know how much I love you, so I‘m gonna say just this – you keep shinning, you keep doing your…