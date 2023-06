Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in Romania, suveranul Marii Britanii, Charles al III –lea renunța la una din proprietațile sale de la țara. Este vorba de conacul situat in lanțul muntos Brecon Beacons din sudul Țarii Galilor pe care a dat 1,4 milioane de lire sterline in urma cu 16 ani. Regele a decizia de a vinde casa care…

- Jack Bissell, un fost bucatar la hotelul de cinci stele Beaumont din Mayfair, a intrat pe proprietatea de aproape 4 milioane de euro a lui Benedict Cumberbatch, 46 de ani, din nordul Londrei și i-a amenințat pe actor și familia acestuia, relateaza Daily Mail.Bissell, 35 de ani, ar fi scuipat pe interfonul…

- Instalațiile de producție și cladirile Combinatul chimic Donau Chem din Turnu Magurele – județul Teleorman sunt scoase la vanzare de catre lichidator la un preț de pornire de 89,4 milioane lei. Donau Chem era una dintre cele șase unitați producatoare de ingrașaminte chimice deținute de grupul InterAgro,…

- Dupa doua luni de deliberari, Curtea Suprema a amanat a treia oara, 13 aprilie, decizia definitiva din dosarul finanțarii ilegale a campaniei pentru alegerile prezidentiale din 2009, in care au fost judecate fiica cea mare a fostului președinte, Ioana Basescu, și fosta consiliera de la Cotroceni, Elena…

- Atat de multi soareci morti au fost prinsi in peretii crapati si avariati din subsolul resedintei oficiale a premierului canadian, incat oficialii au decis anul trecut sa inchida cladirea veche si subrezita, pe fondul ingrijorarilor ca aerul din conac nu mai era sigur de respirat, relateaza The Guardian.…

- O instanta judiciara a cerut, miercuri, echipei legale a fostului presedinte Donald Trump sa furnizeze informatii relevante in investigatia privind presupusa detinere neautorizata a unor documente clasificate in resedinta din Mar-a-Lago, Florida, scrie Mediafax.Decizia a fost emisa de un complet…

- O donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) va intra in stocurile nationale de urgenta, in baza unei hotarari adoptata, vineri, de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, convocat in format hibrid de premierul Nicolae Ciuca. Astfel, Romania va beneficia…