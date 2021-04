Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 15 aprilie 2021. Astrologii anunța o zi ideala pentru relațiile de iubire, dar și pentru a lua decizii îndraznețe în ceea ce privește o cariera de viitor. Majoritatea zodiilor vor avea parte de oportunitați atât la locul de…

- Care vedeta e sufletul tau pereche in funcție de zodie? Toata lumea are o pasiune pentru celebritați, dar cand vine vorba de asta, este greu de știut daca ai fi cu adevarat compatibil in viața reala.Care vedeta e sufletul tau pereche in funcție de zodie?Dar cu un pic de ajutor de la astre - care pot…

- Reality show-ul matrimonial „Mireasa” revine la Antena 1 cu sezonul trei. Emisiunea va incepe in data de 6 martie. Reality show-ul matrimonial revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 6 martie, de la 13:45, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti…

- Il mai ții minte pe Bogdan Ionescu de la Insula Iubirii? Fostul soț al lui Hannelore s-a schimbat foarte mult dupa terminarea emisiunii, dar cu toate astea nu a reușit inca sa-și gaseasca sufletul pereche.

- Biroul Executiv al PNL a validat negocierile din cadrul coaliției de guvernare privitoare la imparțirea portofoliilor de prefecți. La vot s-a inregistrat o singura abținere, cea a lui Robert Sighiartau. Citește și: VIDEO | Clotilde Armand a descoperit ca e greu sa fii primar: 'Trebuie nu stiu…

- Horoscop. Zodiacul iubirii. Anul acesta va fi plin de surprize pentru unele zodii, iar altele vor avea parte de câteva probleme în dragoste. Afla daca îți vei cunoaște sufeltul pereche anul acesta. Berbec Anul acesta berbecii…

- Horoscop 23 ianuarie 2021. Schimbari importante in dragoste și o surpriza placuta. Astrologii au vesti bune pentru unii nativi ai zodiacului si anunta frumoase surprize in dragoste.Horoscop 23 ianuarie 2021. BerbecCei aflati sub semnul Berbecului beneficiaza de un tratament special din partea iubitei.…

- CN Administratia Porturilor Maritime Constanta va inlocui tamplaria exterioare la mai multe cladiri din port Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit un contract prin procedura simplificata pentru inlocuirea tamplariei exterioare la cladirea administrativa si cladirea…