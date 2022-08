Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu, in varsta de 42 de ani, a postat pe contul de socializare imagini realizate seara, la malul marii, alaturi de doi dintre copiii sai. Transformarea fizica de acre a avut parte in ultima vreme a atras atenția tuturor. In cele mai recente fotografii postate de pe litoral, unde se afla alaturi…

- In Marea Britanie, copiii sunt expuși riscului de vaping și ar trebui protejați de produsele ilegale și nereglementate, care conțin niveluri ridicate de nicotina, avertizeaza medicii, transmite BBC. In prezent, piețele sunt invadate de aceste produse nesigure, de unica folosința, destinate copiilor.…

- Un pas crucial a fost facut miercuri in Statele Unite catre vaccinarea sugarilor si a copiilor mici impotriva COVID-19, odata cu recomandarea favorabila a expertilor americani, care au decis sa autorizeze vaccinurile Moderna si Pfizer incepand de la varsta de sase luni,

- Fostul sot al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu, a fost prins in trafic, vineri noapte, in timpul unei razii a politistilor din Capitala, conducand in stare de ebrietate. In jurul orei 02.00, Bogdan Ionescu a fost condus de un echipaj al Brigazii Rutiere la Institutul National de Medicina Legala pentru…

- Fostul soț al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu, a fost prins in trafic, vineri noapte, in timpul unei razii a polițiștilor din Capitala, conducand in stare de ebrietate. El a fost oprit de agenții de la Rutiera in zona Parcului Herastrau. Bogdan Ionescu, prins la volan cu o alcoolemie de 0,49 mg/ litru…

- Fostul soț al Elenei Basescu, Bogdan Ionescu, a fost prins in trafic, vineri noapte, in timpul unei razii a polițiștilor din Capitala, conducand in stare de ebrietate. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,49 mg/litru. In jurul orei 02.00, Bogdan Ionescu a fost condus de…