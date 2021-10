„Astazi, 27.10.2021, de la ora 12 in Plenul Senatului se va vota L454/2021 inițiata de d-ul senator Florin Cițu, in forma reieșita din Comisia juridica și de sanatate, adica cu extinderea obligativitații certificatului verde COVID-19 pentru pastrarea tuturor locurilor de munca in sectorul public precum și, parțial, in sectorul privat”, a anunțat avocatul Adrian Toni […] Articolul Cum arata proiectul de lege care prevede vaccinarea obligatorie a angajaților de la stat apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .