- In partida de vineri, 3 martie, de la ora 20.00, dintre U Cluj si Farul Constanta, duelul bancilor tehnice va prilejui intalnirea dintre doi buni prieteni, fosti colegi la echipa nationala si fosti mari fotbalisti, Ioan Ovidiu Sabau si Gheorghe Hagi.Dupa partida Universitatea Cluj Farul Constanta, de…

- CS Mioveni și FC Voluntari se vor infrunta astazi, in primul meci al zilei din etapa 28 a Superligii. Partida va incepe la ora 16:00, pe stadionul din Mioveni. Citește și: Secundul naționalei de tineret s-a casatorit cu fiica lui Iordan Eftimie, antrenor secund la CS Mioveni CS Mioveni, ultima clasata…

- Chindia Targoviște și FCU Craiova 1948 se infrunta astazi, de la ora 18:00, intr-o confruntare din etapa #28 din Superliga, runda intermediara. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #28 din Superliga!…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Fotbaliștii de la Farul Constanța incearca vineri sa-și consolideze prima poziție in clasamentul Superligii. Ei joaca pe terenul penultimei clasate, UTA Arad. In celalalt meci al zilei se intalnesc U Craiova 1948 și CS Mioveni.

- Rapidul trage pentru o clasare cat mai inalta in play off, iar, dupa doua etape in care victoria i a ocolit, jucatorii pregatiti de Adrian Mutu vor sa le ofere iar fanilor un succes.Etapa a 27 a a Superligii este deschisa astazi de doua partide FCU 1948 Craiova CS Mioveni si UTA Farul Constanta , iar…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…

- Scandarile xenofobe ale galeriei U Craiova 1948, ar putea sa ii coste un meci pe jucatori. Partida cu Sepsi a fost oprita, reluata dupa 10 minute, iar apoi a fost oprita definitiv, iar "meciul" va continua la Comisii.