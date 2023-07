Stiri pe aceeasi tema

- Cu ajutorul Inteligentei Artificiale Revocalize.ai, fanii festivalului pot canta in cele 4 zile de festival cu vocea artistilor: Marius Moga AI, Lora AI, Alex Velea AI, Ioana Ignat AI, Nosfe AI, Mario Fresh AI si multi altii. Potrivit organizatorilor, fanii isi pot creea Vocea AI si sa si faca cover…

- ”Noi avem pe cadrul legislativ actual aceasta masura pana in anul 2025. E adevarat ca este o discutie la nivel european dar ea nu este inchisa, insa se pare ca cel putin pana in primavara anului viitor ni se va permite o asemenea schema, pentru ca si piata este in evolutie”, a spus ministrul Energiei,…

- David Popovici și-a incheiat evoluțiile la ediția a 59-a a Sette Colli Trophy in stil de mare campion. Duminica seara, la Roma, inotatorul roman a ocupat locul intai in finala probei de 200 m liber. Timpul obținut, 1:45.49 min, reprezinta un nou record al competiției! Victoria la 200 m vine dupa ce…

- In ciuda provocarilor de ordin geopolitic și a incetinirii macroeconomice inregistrata in unele piețe, furnizorii de servicii de comunicații din intreaga lume continua sa investeasca in rețelele 5G , arata cea mai recenta ediție (iunie 2023) a Ericsson Mobility Report. Dupa ce a lansat serviciile 5G,…

- Sub patronajul guvernelor Serbiei, Macedoniei de Nord și Albaniei și ca parte a inițiativei Open Balkan, va invitam cu drag la cel de-al doilea targ internațional de vinuri, „Wine Vision by Open Balkan”, care va avea loc la Belgrad, in perioada 16 – 19 noiembrie 2023. Anul acesta vom traversa din nou…

- Primul roman invingator la Roland Garros la simplu a fost Ilie Nastase, in 1973. Se implinesc 50 de ani de la o realizare primordiala și unica in felul ei, care a presupus talent, munca și emoție Zgura de la Porte d’Auteuil e un teritoriu in care Ilie Nastase a fost un locuitor privilegiat vreme de…

- ■ timp de o saptamana, la Roman, s-au desfașurat o multitudine de manifestari in diverse domenii: cultura, educație, sport, știința, medicina, aparare ■ la acestea au participat mii de localnici, care s-au bucurat de vremea frumoasa și de acțiuni, unele in premiera ■ A cazut „cortina” peste manifestarile…

- Oficialii britanici trag un semnal de alarma cu privire la abuzul pe scara larga a softwarelor de supraveghere si a angajarii de hackeri, spunand ca mii de oameni sunt vizati in fiecare an de o industrie pe care au descris-o ca fiind o amenintare tot mai imprevizibila, transmite Reuters.Centrul National…