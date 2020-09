Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a reacționat, dupa ce mai multe vedete autohtone, printre care și Andreea Esca, au participat la o petrecere, iar nimeni nu a parut sa respecte regulile sanitare impuse de autoritați. ”Nu comentez persoanele. Daca nu au respectat normele,…

- Fostul acționar din „Epoca de Aur” a lui Dinamo, Vladimir Cohn, a dezvaluit in direct la GSP Live un blat la care a asistat in acea perioada și pentru care și-a certat colegii din conducerea clubului. Cohn a fost acționar al lui Dinamo de la sfarșitul anilor ‘90 pana in 2007, o perioada care mai este…

- Brandul suedez FOREO este top de gama intre brandurile care creeaza și dezvolta dispozitive de skincare. In ediția aceasta va impartașesc cum includ FOREO in ritualul de frumusețe și de ce merita sa investești in beauty high-tech. Am inceput sa folosesc dispozitivele FOREO in 2017, iar micuțele sfere…

- Some press releases and publications in the field of tourism will be canceled/postponed, because the Covid-19 pandemic strongly affected the direct collection of data from households by face-to-face interview, respectively from economic operators by Esop and/or paper questionnaires for statistical…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca anunțul lui Dan Barna, potrivit caruia in vederea parlamentarelor "sunt condamnați" la alianța cu PNL, arata ca aceștia s-au predat catre liberali. Prin comparatie, Ponta sustine ca Pro Romania nu va deveni niciodata anexa PSD. "Am crezut ca USR va fi…

- "Te urci in pom si mananci cat poti!" Este propunerea unui fermier din raionul Criuleni care a postat, ieri, un anunt pe Facebook ca ofera gratis cirese. In doar cateva ore, in livada sa de sase hectare, au venit sute de oameni.