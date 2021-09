Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Vrancea a facut publica pe contul de Facebook al institutiei o fotografie intr-o clasa a unei scoli din localitatea Tataranu, unde echipele de control au gasit o improvizatie care ar trebui sa fie o chiuveta in care copiii sa se spele pe maini. Primarul comunei spune ca a cerut ca cerut conducerii…

- FOTO| IJJ Alba și-a demonstrat abilitațile sportive și munca in echipa. A obținut locul I la „Cupa 13 septembrie” FOTO| IJJ Alba și-a demonstrat abilitațile sportive și munca in echipa. A obținut locul I la „Cupa 13 septembrie” In cadrul competiție de minifotbal, „Cupa 13 septembrie”, Inspectoratul…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat ca sunt in discuție diverse masuri, inclusiv folosirea certificatului european de vaccinare aici, in țara. In alte state, certificatul verde, care atesta vaccinarea, testarea negativa sau trecerea prin boala…

- Cercetatorul Octavian Jurma trage un semnal de alarma și avertizeaza asupra faptului ca tulpina Delta este din ce in ce mai raspandita in țara. Totodata, el spune ca orice semn de raceala, aparut in urmatoarea perioada, este „cel mai probabil infecție cu tulpina Delta”. „Numarul de cazuri confirmate…

- In timp ce in Romania autoritațile au anunțat doar ca elevii vor merge la școala in format fizic, mai multe țari europene au luat deja masuri concrete pentru deschiderea anului școlar in contextul pericolului tulpinii Delta.

- Premierul Florin Citu anunta ca echipa de pompieri din partea Romaniei care va pleca in Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetatie va actiona in zonele indicate de autoritatile elene pe o perioada de 10-14 zile. “Romania este alaturi de Grecia in aceste momente dificile”, subliniaza…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat Hotararea nr. 48 din 22 iulie și a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, care va intra in vigoare duminica, 25 iulie. Potrivit listei actualizate, 35 de țari și teritorii sunt incluse in „zona roșie” și alte 21 in „zona galbena”.…

- Incepand de astazi, Facebook sprijina Poliția Romana cu mediatizarea cazurilor, in cadrul Mecanismului „Alerta Rapire Copil”. „Alerta Rapire Copil” este un mecanism național de alerta publica, care se declanșeaza in situații de rapire a unui copil ori in situații in care vorbim de un copil disparut,…