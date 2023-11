Cum arata noua Alba ca Zapada, de culoare. Prima fotografie din noul film! Disney pregatește un nou film Alba ca Zapada. El ar fi trebuit sa fie lansat in primavara anului 2024. In contextul grevei scenariștilor și actorilor de la Hollywood insa, lansarea a fost amanata. Premiera este acum programata pentru 21 martie 2025. Rachel Zegler interpreteaza personajul principal in noua adaptare a clasicei povești Disney din 1937. Basmul copilariei este transpus pe marele ecran, de data aceasta intr-o versiune moderna. Prima fotografie din film a fost deja facuta publica. Faptul ca in rolul principal…