- Dupa 25 de ani de strabatut țara in lung și-n lat, bifand mii de spectacole, Delia și-a schimbat strategia. Artista, una dintre cele mai populare soliste de la noi, nu mai canta oriunde și pe orice preț. Solista și-a stabilit un onorariu serios, pe masura popularitații și calitații actului sau concertistic.…

- Caz de groaza in Italia, unde un barbat si-a ucis sotia si doi fii de 16 si 5 ani. Singura supravietuitoare este fiica de 17 ani, care a fost gasita in stare de soc de politisti, dar care poate fi considerata martorul-cheie al cazului socant. Articolul „Erau stapaniți de Satana”. Un barbat si-a ucis…

- Bucurestiul atrage sute de mii de turiști straini in fiecare an. Vin sa vada Palatul Parlamentului, sa se plimbe pe Calea Victoriei sau sa petreaca in Centrul Vechi. Spun ca le place mancarea traditionala, atmosfera, dar si preturile mai mici decat in orasele lor. Articolul Cum a ajuns Bucureștiul un…

- In 2024 vom sarbatori 172 de ani de la nașterea celui mai important dramaturg roman, Ion Luca Caragiale, a carui viața a fost plina de femei frumoase, precum veronica Micle, sau soția celebrului actorului Constantin I. Nottara. Dar, deși a iubit femei frumoase, doar una i-a devenit soție.

- Campania „Daruiește pentru o viața mai buna”, te așteapta și pe tine pentru a aduce un strop din bucuria magica a Craciunului pentru cei 200 de bunici aflați intr-o stare de vulnerabilitate in comunitatea noastra. Fii un inger pentru bunicii noștri și participa la campania de alimente desfașurata in…

- Ștefan Banica Jr. o sarbatorește pe femeia din viața sa, Lavinia Parva. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, iar astazi e o zi speciala pentru ei. Artista implinește 39 de ani și are o familie frumoasa.