Stiri pe aceeasi tema

- Lu-K Beats este foarte recunoscator persoanelor care l-au ajutat de ieri și pana astazi, asta dupa ce a anunțat ca are nevoie urgenta de sange. Artistul de la Șatra B.E.N.Z a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Iata ce postare a facut celebrul cantareț!

- Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange Continue reading Lu-K Beats, membru al trupei Șatra B.E.N.Z, in stare grava la spital! Are nevoie urgenta de sange at Tabu.

- Lu-k Beats de la Șatra B.E.N.Z a fost internat de urgența la spital și cere ajutorul fanilor sai pentru a dona sange. In ce stare se afla artistul și de ce boala sufera, aflați in randurile urmatoare. Lu-k Beats, internat de urgența la spital Lu-k Beats este unul dintre membrii trupei Șatra B.E.N.Z.…

- Vești de ultima ora despre starea de sanatate a lui Lu-K Beats, unul dintre membrii formației Șatra B.E.N.Z. Dupa ce cantarețul a anunțat in aceasta dimineața ca are nevoie urgenta de sange, acum am aflat și ce se intampla cu el. Barbatul e internat in spital, iar starea sa de sanatate nu e deloc una…

- Toata lumea o cunoaște pe Maria Georgiana, insa nu mulți știu cum arata ea in trecut. Ei bine, „Regina OnlyFans” a postat o imagine cu ea din adolescența. Iata ce a pus ea pe rețelele de socializare!

- FOTO: Accident la Alba Iulia: Adolescenta, lovita de un autoturism in zona unei treceri de pietoni din Micești O tanara de 14 ani a fost lovita de o mașina, in zona unei treceri de pietoni din cartierul Micești din Alba Iulia. Accidentul s-a produs miercuri in jurul orei 15:30. Potrivit unor informații…

- O minora de 16 ani, din Salaj, ar fi fost vanduta de familie unor persoane din Mehedinți pentru suma de 3.500 de euro. Se pare ca negocierea ar fi avut loc, intre cele doua familii, in Franța. Potrivit ințelegerilor, la intoarcerea in țara, adolescenta a fost luata din comuna Dragu și dusa in comuna…

- Polițiștii clujeni anunța dispariția unei adolescente de 14 ani. Minora Moldovan Ramona-Sofia a plecat de la domiciliul din Cluj-Napoca duminica, in jurul orei 19:00 și nu a mai revenit.„La data de 3 septembrie a.c, in jurul orei 23.00, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul…