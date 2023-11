Cum arată lotul României la turneul final de handbal feminin. Două jucătoare rămân acasă Fata de lotul pe care l-a avut la dispozitie la Trofeul Carpati, castigat sambata, Pera a renuntat la portarul Elena Serban (Dunarea Braila) si la extrema stanga Ana Maria Tanasie (CS Minaur Baia Mare). Selectionerul echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Florentin Pera, a anuntat lotul de 18 jucatoare pentru Campionatul Mondial, care va avea loc in Danemarca, Norvegia si Suedia, intre 29 noiembrie si 17 decembrie. Fata de lotul pe care l-a avut la dispozitie la Trofeul Carpati, castigat sambata, Pera a renuntat la portarul Elena Serban (Dunarea Braila) si la extrema stanga Ana Maria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

