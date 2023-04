Stiri pe aceeasi tema

- ”Hristos a inviat, dar nu si Aktor pe A0! La un an si jumatate de la emiterea ordinului de incepere lucrari (25.10.2021), stadiul fizic pe cei 18 kilometri dintre Bacu si Bragadiru abia daca depaseste 30%, dar constructorul grec promite cu tupeu in stanga si in dreapta ca atinge 50% la sfarsitul lui…

- Asociatia Pro Infrastructura acuza, marti, ”indolenta, incompetenta si balbele manageriale ale celor de la Aktor” care nu se pot mobiliza corespunzator pe sectorul Bacu - Bragadiru din A 0, nici dupa 4 ani de contract. Pe cei 18 kilometri, potrivit organizatiei, stadiul fizic abia daca depaseste…

- Producatorul auto italian Lamborghini a anunțat o premiera in istoria sa de 60 de ani: primul model hibrid plung-in, denumit Revuelto.Noul model are un motor de 12 cilindri pe benzina și trei motoare electrice, cele doua sisteme insumand 1.015 cai putere, relateaza CNN. Viteza maxima pe care…

- Constructorul american de automobile Ford a anuntat marti, 14 februarie, reducerea a mii de locuri de munca in uzinele din Europa in urmatorii trei ani.Producatorul auto american intentioneaza sa creeze o ”structura de costuri mai competitiva” in Europa, unde intampina dificultati, conform…

- Regia de emisie a Televiziunii Romane a fost ținta unui atac cibernetic luni seara, in timpul jurnalului de știri, potrivit unor surse din cadrul instituției.Hackerii nu au perturbat insa emisia, ci au lasat doar un mesaj prin care atenționau cu privire la breșele de securitate.„Catre…

- Un cetațean bulgar susține ca are cel mai puternic model Audi S8 din lume aflat in circulație, dupa ce a fost modificat de o companie specializata in tuning.In anunțul de vanzare acesta ofera dovada rezultatelor obținute pe standul de testare.Mașina standard a fost fabricata in anul…

- O bucata din banda de circulatie numarul unu a autostrazii Sebes-Turda s-a rupt, in urma unei alunecari de teren masive, deplasand parapetul metalic si gardul de protectie de pe marginea drumului. Alunecarea de teren produsa la autostrada aflata inca in garantie a avut loc in apropiere de Alba Iulia,…

- Mascații și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au mers in comuna Jilava, situata la marginea Bucureștiului, pentru a incepe demolarile caselor unde se va construi un nou pasaj suprateran care va trece peste viitoarea Autostrada A0.Oamenii care…