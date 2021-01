Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU 22 ian - Sputnik. In noaptea de vineri, poliția a fost anunțata despre faptul ca niște persoane necunoscute au dat foc la niște haine in fața ușii unde locuiește primarul satului Merenii Noi, din raionul Anenii Noi. © Sputnik / Mihai CarausUn barbat a fost ucis pe calea ferata:…

- Casa primarului din Merenii Noi, raionul Anenii Noi, a fost tinta unui atac talharesc noaptea trecuta. Usa locuintei a fost incendiata, iar primarul Andrei Druzi a fost gasit inconstient de catre o vecina.

- Miercuri, 23 decembrie, in urma probatoriului administrat polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au identificat și reținut pentru 24 ore un barbat de 33 de ani din municipiu. Acesta este banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. In fapt, in 26 octombrie, polițiștii…

- Patru persoane acuzate de dare de mita au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, in urma unor anchete derulate cu sprijinul politistilor anticoruptie ai Serviciului Judetean Anticoruptie Neamt. Potrivit sursei citate, toate cele patru cauze au la baza denunturile…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineata, la acoperisul unei case de locuit din Toplita, transformata in pensiune, o persoana suferind un atac de panica, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, informeaza Agerpres. Potrivit sursei citate, la…

- Doua persoane au fost agresate, miercuri seara, in municipiul Constanta, dupa ce masina in care se aflau a fost blocata de doua autoturisme din care au coborat mai multi barbati. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in acest scandal, potrivit news.ro. Potrivit…

- Panica la stația de metrou Piața Unirii 1, dupa ce o garnitura a luat foc. Situația a fost gestionata rapid de Poliție și Jandarmerie, care se aflau acolo pentru a face controale privind respectarea masurilor impuse de autoritați pentru stoparea pandemiei de coronavirus. Traficul a fost blocat temporar…

- Mobilizare exemplara pentru ajutorarea unei familii din satul Huzarești, comuna Garda de Sus, care a ramas in prag de iarna fara locuința in urma unui incendiu. Oameni cu suflet bun s-au oferit sa ajute cu materiale de construcții, lemne, diferite obiecte sau bani, iar astfel, la doar doua zile dupa…