Cum arata Jason Momoa la 19 ani cand juca in Baywatch

Stiri pe aceeasi tema

- Nimeni nu este, in prezent, pregatit pentru “next energy”, a declarat, luni, in cadrul unei conferințe de profil, Adrian Dumitru, Director Financiar al Nuclearelectrica, potrivit Mediafax.“Suntem pregatiți pentru next energy? Nu e nimeni pregatit pentru next energy. Nuclearelectrica se pregatește…

- Educatia din România ar trebui sa cultive talente si sa formeze valori, dar, din pacate, nu aceasta e regula, ci exceptia, a declarat luni, la Cluj Napoca, presedintele Klaus Iohannis, la festivitatea de deschidere a anului universitar. "Singura constanta a fost perindarea pe functia…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj organizeaza concurs, prin recrutare din sursa interna, pentru ocuparea functiei de adjunct al sefului Politiei municipiului Zalau. Potrivit anunțului instituției, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii: cerintele din fișa postului…

- Ieri, 14 septembrie 2019, de Praznicul Inalțarii Sfintei Cruci, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent in mijlocul obștii monahale de la Manastirea Lupșa, protopopiatul Campeni, cu prilejul hramului acestui așezamant monastic. In ajunul sarbatorii, IPS Irineu a…

- Christopher Plummer, aflat pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Toronto, a vorbit despre performanța incredibila a Biancai Andreescu din finala de la US Open. Prezent la premierea filmului sau, "Knives Out", la TIFF Toronto, Christopher Plumer a intrebat cat este scorul la finala feminina care…

- Camera de Comert si Industrie Iasi a realizat un breviar economic al judetului pentru anul 2018 care reflecta evolutia companiilor iesene din 2008 si pana in prezent. Astfel, conform datelor oferite de catre Camera de Comert Iasi, economia judetului a fost in continua crestere, insa se afla inca in…

- Președintele USR și candidatul Alianței USR - PLUS la alegerile prezidențiale din acest an, Dan Barna, a fost in județul Suceava pentru susținerea campaniei de strangere de semnaturi in vederea candidaturii și pentru a se intalni cu membrii și simpatizanții acestor formațiuni politice.Barna a ...

- Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului, Inaltpreasfintitul Andrei, va conduce in acest an, alaturi de Inaltpreasfintitul Innocentios Byakatonda, Mitropolit de Rwanda si Burundi, procesiunea aferenta traditionalul pelerinaj "La Nicula colo-n