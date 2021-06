Stiri pe aceeasi tema

- Ianca Simion și Daliana Raducan s-au cunoscut și se pare ca sunt destul de apropiate, deși nu multa lume ar fi crezut ca fiica celebrului prezentator va fi atat de deschisa sa petreaca timp cu partenerele tatalui sau. Iata insa ca cele doua se ințeleg mai bine decat s-ar fi crezut.

- Razvan Simion, prezentatorul de la "Neatza cu Razvan și Dani", se mandrește cu o fiica extrem de frumoasa. Ianca Simion atrage privirile internauților cu frumusețea sa rapitoare și superbele trasaturi ale feței .

- Razvan Simion și Daliana Raducan au avut parte in acest weekend de o surpriza de proporții: vizita Iancai, fiica celebrului prezentator TV. Mai mult decat atat, cei trei s-au uitat impreuna la seriale, iar frumoasa bruneta a imparașit cu cei din mediul online un pic din colțișorul de rai in care locuiește…

- Ianca Simion e fiica in varsta de 16 ani a lui Razvan Simion, prezentatorul de la Antena 1. Tanara nu apare in emisiuni alaturi de tatal ei celebru, insa e foarte activa pe Instagram, acolo se afișeaza des in compania iubitului. Razvan Simion a fost foarte discret de-a lungul anilor in ceea ce privește…

- Razvan Simion și fiica lui, Iana, seamana leit, iar frumoasa adolescenta a devenit o domnișoara in toata regula. Prezentatorul TV de la „Neatza cu Razvan și Dani” a postat o imagine emoționanta pe rețelele de socializare, alaturi de o descriere care topește inimile fanilor.

- In cei peste 4 ani de relație, Alexia Eram a avut grija sa-l antreneze bine pe Mario Fresh. Acum, cantarețul pare a fi fotograful profesionist de care iubita lui are nevoie atunci cand iese in oraș. Daca nu ii iese cu muzica, se poate reprofila oricand. Din imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro…

- Razvan Simion apare saptamanal la TV, insa viata personala o tine departe de camerele de filmat, de retelele de socializare. A aparut recent alaturi de fiica lui si a uimit! Cum arata Ianca acum?