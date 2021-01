Robert Vasiliu, cunoscut și ca Ragnar Vikingul, a ajuns in atenția publicului dupa participarea sa la sezonul 8 al emisiunii ”Chefi la cuțite”. Talentul in domeniul culinar l-au dus destul de departe in competiție, dar se pare ca cel mai mare noroc il are la capitolul dragoste. Iubita fostului concurent este o tanara superba.