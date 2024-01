Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova a emis un nou comunicat de presa, prin care se ofera mai multe detalii privind dosarul penal ce vizeaza tragedia de la Pensiunea “ Ferma Dacilor”, din Tohani. In acest context, sub titlul „Efectuarea in continuare a urmaririi penale fața de o persoana juridica…

- Incendiu la Ferma Dacilor. A opta persoana disparuta in incendiul care a mistuit Ferma Dacilor din Tohani este de negasit. Criminalistii si pompierii cauta de trei zile in cenusa trupul neinsufletit. Printre victime sunt patru studenti, prieteni cu fiul mai mare al proprietarului, dar si unul dintre…

- Patriarhia Romana isi exprima profundul sau regret pentru victimele incendiului care a avut loc in dimineata zilei de marti, in comuna Gura Vadului, la pensiunea Ferma Dacilor in urma caruia mai multe si-au pierdut viata.Patriarhia Romana exprima profundul sau regret pentru victimele incendiului…

- Patriarhia Romana a exprimat profundul sau regret pentru victimele incendiului care a avut loc marti dimineata in localitatea Tohani, comuna Gura Vadului, la pensiunea Ferma Dacilor, din judetul Prahova, in urma caruia si au pierdut viata un copil si cinci persoane adulte, dar sunt date disparute si…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Cinci persoane au murit și 3 sunt date disparute. Potrivit informatiilor. In pensiunea Ferma Dacilor erau cazate 26 de persoane. Din cele 26 de persoane cazate in pensiune, 12…

- Incendiul de proporții din Prahova a facut ravagii și a luat viața a trei oameni. Dintre cele peste 20 de persoane de persoane aflate la fața locului la momentul tragediei, trei dintre ele și-au pierdut viața. Copilul gasit carbonizat ar fi chiar fiul patronului a carei pensiuni circula fara autorizație…

- Pensiunea din localitatea prahoveana Tohani nu avea autorizație de securitate la incendiu, a anunțat marți dimineața Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova, in urma incendiului in care cel puțin trei persoane și-au pierdut viața. Nereguli fusesera descoperite la aceasta pensiune inca…

- In aceasta dimineața, un incendiu puternic a izbucnit la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Complexul, care funcționa fara autoritate, a adus sfarșitul a trei persoane, in timp ce alte cinci persoane sunt cautate in cladirea incendiata. Iata cine este Cornel Dinicu,…