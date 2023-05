Stiri pe aceeasi tema

- “Sa ne fie teama sau sa nu ne fie teama de inteligența artificiala?”, acesta este una dintre intrebarile care stau pe buzele tuturor oamenilor, care asista in calitate de observatori la una dintre cele mai mari dezvoltari din ultima perioada și, aparent, o adaptare la “reconfigurarile” pe care o astfel…

- Eu unul nu sunt surprins de valul de ura de la Chișinau dezlanțuit impotriva tentativei de retrocedare a unei cladiri catre Mitropolia Basarabiei. Știți cum se zice: ii poți scoate pe moldoveni din Uniunea Sovietica, dar mai greu de scos Uniunea Sovietica din (unii) moldoveni. Imi amintesc de un sat…

- Un grajd improvizat este singurul acoperiș primitor sub care doi parinți iși ingrijesc cei șase copii alaturi de care traiesc de pe o zi pe alta. Se descurca greu cu banii și sunt zile cand impart intre ei doar cateva felii de paine. Banii abia le ajung de la o luna la alta In speranța […] The post…

- Clipe de furie și indignare in familia marelui artist Peter Jecza. Familia a aflat, sambata seara, de la o cunoștința ca mormantul sculptorului din Cimitirul Eroilor, aflat in Calea Lipovei, a fost vandalizat. A fost sesizata Poliția in acest caz.

- Doi parinți se tem pentru viața copilului lor. Fiul Mariei și a lui Vasile este terorizat de familia unui coleg și a abandonat școala de frica. Tatal adolescentului face acuzații grave impotriva agresorilor, susținand ca baiatul lui a fost la un pas de moarte din cauza lor.

- Campionul Moldovei la ciclism la categoria juniori, care a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina langa Stauceni, a fost condus pe ultimul drum. Familia baiatului a anuntat ca acesta este al treilea copil pe care l-a pierdut.

- In ultima vreme, Slovenia a fost una dintre cele mai in voga opțiuni de vacanța pentru familii din Europa. Are de toate, de la munți la lacuri și ofera experiențe de neuitat, de la activitați aventuroase la plimbari vibrante prin oraș, de exemplu, in jurul capitalei Ljubljana. Fie ca deja va stabiliți…

- Razvan Burleanu este un tata devotat și a fost surprins de paparazzi celui mai tare site de știri mondene, SpyNews.ro in astfel de ipostaze alaturi de partenera sa și de fiica lor. Ei au mers intr-un parc, unde au petrecut momente frumoase in familie.