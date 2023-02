Cum arăta epava Titanicului în 1986. Imagini date publicităţii la peste un secol de la naufragiul vasului La peste un secol de la naufragiul vasului, au fost date publicitații imagini cu ramasitele pachebotului Titanic pe fundul Oceanului Atlantic. Imaginile care aparțin Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), au fost filmate la circa trei kilometri sub suprafata oceanului, la cateva luni dupa ce exploratorii au descoperit epava, in 1985. Mare parte din aceasta inregistrare nu a fost pana acum facuta publica. Clipul lansat pe youtube are 80 de minute. Potrivit Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI),”marcheaza prima vizionare a vasului care a sfarsit tragic in 1912, precum si alte secvente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

