Cum arată diminețile cu 3 copii în familia Borcea-Pelinel: Milan îmi e de mare ajutor Valentina Pelinel (39) si Cristian Borcea (50) sunt parinti cu norma intreaga in perioada izolarii. Afacerile au trecut pe plan secund, iar o buna parte din timp este dedicata acum celor trei copii pe care ii au impreuna, Milan si gemenele de un anisor. Desi s-ar putea crede ca viața de familie nu este tocmai liniștita cu un puști de trei ani, mereu pus pe șotii și doi bebeluși, iata ca Valentina demonstreaza inca o data ca este o mama care face fața oricarei situații. Secretul? Multa rabdare si un ajutor de nadejde! Valentina Pelinel este mama a trei copii, Milan, in varsta de trei ani si gemenele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

