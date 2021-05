Cum arată Claudia Pătrășcanu nemachiată. „Un ten așa luminos și frumos” In mediul online, Claudia Patrașcanu a publicat mai multe imagini fara machiaj. Solista se afla de cateva zile izolata acasa, un membru din familie sau mai mulți avand varicela. Artista are doi fii, Gabriel și Nicolas, din fostul mariaj cu Gabi Badalau. „Buna dimineața! De cateva zile stam in casa, suntem pe final de varicela, suntem super bine acum și avem chef de poze in bucatarie. Am cel mai bun fotograf, ma face sa rad și le-am promis [fiilor ei] cea mai buna omleta”, a scris Claudia in mediul online. Cum arata Claudia Patrașcanu nemachiata. „Un ten așa luminos și frumos” „Frumoasa și finuța!; Ești… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

