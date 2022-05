Cum arată cel mai nou hotel Bacalux de la Eforie Nord (Galerie foto) La inceputul lunii iunie, Bacolux Hotels Romania anunța deschiderea celui mai nou hotel de pe litoral, Bacolux Koralio de patru stele, din Eforie Nord, dupa o investiție de peste 7 milioane de euro. Bacolux Koralio, clasificat la 4 stele, are 212 camere și apartamente, un restaurant ( salon și terasa in aer liber cu o capacitate de 400 de locuri), un lobby bar, dar și 3 sali de conferința cu dotari complete. La capitolul agrement, hotelul deține 3 piscine exterioare incalzite – una pentru adulți, ce va beneficia de un bar și de o terasa, și 2 piscine pentru copii, completate de 3 tobogane cu apa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

