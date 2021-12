Stiri pe aceeasi tema

- In varsta de 85 de ani, Florin Piersic este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori de la noi. Nici acum nu a renunțat la scena, joaca in spectacole de teatru in Romania, dar și in strainatate, mereu cu casa inchisa. Fanii sunt dornici sa il vada, la fel și el, pe ei. Acum, actorul a transmis…

- Spectatorii care dețin certificatul verde pot reveni pe stadioanele din Romania, in limita a 30% din capacitatea maxima a spațiului, in intervalul orar 05:00 - 21:00. Noile masuri intra in vigoare odata cu publicarea masurii in Monitorul Oficial. ...

- Este una dintre cele mai controversate vedete din Romania, iar declarațiile sale cutremuratoare și extravagante au ținut calda prima pagina a publicațiilor mondene autohtone, in ultimii ani. Despre cine este vorba și cum arata diva inainte de a fi celebra. Cum arata Bianca Pop inainte de a-și face operațiile…

- Surse guvernamentale susțin ca, din cauza situației epidemiologice din Romania, toate partidele din urmatoarea perioada ar urma sa se joace fara spectatori. Dupa cateva luni in care suporterii au putut reveni pe stadioanele din Romania, ne pregatim din nou pentru meciuri jucate cu porție inchise. ...

- Doliu in lumea teatrului! Din pacate, anunțul trist a fost facut in aceasta dimineața. Ce artista uriașa a mai parasit recent aceasta lume? Fanii acesteia sunt șocați de vestea primita. Doliu in lumea teatrului: a murit o mare actrița Doliu uriaș in lumea artistica. O mare actrița din Romania s-a stins…

- Catalin Botezatu este unul din cei mai mari designeri din Romania. Ce studii are fostul jurat de la ‘Bravo, ai stil’ și ce meseria ar fi trebui, de fapt, sa practice? Fanii sai nu știau acest detaliu. Ce studii are Catalin Botezatu? Catalin Botezatu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Acesta este…

- Un cantareț extrem de cunoscut din Romania a trecut printr-o situație dificila. Acesta a fost operat de urgența la cap dupa ce i s-a descoperit o tumoare. Imaginile cu el de pe patul de spital i-au speriat pe admiratorii sai. Probleme de sanatate pentru un cantareț. Prin ce a trecut Nane este unul dintre…

- Critici dure la adresa oficialilor austrieci care pana de curand dadeau lecții publice de anticorupție Romaniei. Ei se aratau public ingrijorați de starea justiției din Romaniei și opinau ca banii publici sunt sifonați prin mari fapte de corupție. Acum insa cand insași cancelariul Sebastian Kurz,…