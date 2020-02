Cum arata astazi locul unde a murit Paul Walker. Doi vlogeri romani au mers la locul accidentului. Ce au gasit acolo? VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Szabo trece prin momente grele. Sportiva este in doliu dupa ce mama sa a murit. Anunțul a fost facut de Gabriela Szabo pe conturile de socializare. Gabriela Szabo și-a condus mama pe ultimul drum. Livia Szabo a decedat la vasta de 67 de ani, dupa ce a fost internata in urma cu cateva zile intr-un…

- O fata a murit si doi tineri au fost raniti, in urma unui accident produs in centrul Craiovei, dupa ce masina in care se aflau a lovit un stalp electric. Accidentul a fost transmis live pe Facebook chiar de tanara care a decedat. Tanara care a murit in accidentul din centrul Craiovei este din localitatea…

- Actorul Edd Byrnes, cunoscut din filmul „Grease” si din serialul „77 Sunset Strip”, a murit, joi, 9 ianuarie, in locuinta lui, la varsta de 87 de ani. Anuntul a fost facut de fiul lui, pe Facebook.

- "Cele mai rele temeri ale noastre au devenit realitate", au scris reprezentantii gradinii zoologice, miercuri, pe Facebook. Cel putin 30 de maimute au murit, potrivit Politiei. Un incendiu a facut ravagii, putin dupa miezul noptii, la Casa maimutelor din aceasta gradina zoologica, situata…

- CHIȘINAU, 15 dec – Sputnik. Un accident ingrozitor s-a produs in seara zile de ieri pe o strada din municipiul Balți. Doi tineri au fost loviți in plin de o mașina. In urma impactului, fata de 19 ani a murit pe loc, scrie presa regionala. Tanarul a fost transportat in secția de reanimare…

- Cantareața suedeza Marie Fredriksson, solista formației Roxette, a murit luni, la varsta de 61 de ani, dupa o lupta de 17 ani cu cancerul. Anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a fan clubului formației Roxette. Intregul comicat al trupei Roxette e de gasit aici. https://bit.ly/38qVvHi…

- Cornel Galeș s-ar fi stins din viața astazi, in urma unui accident de mașina petrecut in Spania, la doar 60 de ani. Fostul regretatei artistei de muzica populara Ileana Ciuculete se mutase din țara in urma cu peste un an, alaturi de iubita lui, Viviana.

- Un zvon cutremurator circula despre vaduvul Ilenei Ciuculete. Exista informații ca ar fi murit intr-un accident de mașina Cornel Galeș, in Spania. Nașa de cununie al lui Cornel Galeș și a Ilenei Ciuculete a marturisit ca ar fi primit o veste cumplita. Vaduvul regretatei cantarețe de muzica…