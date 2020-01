Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Zalau a gasit 1.400 de lei in fanta unui bancomat, la finalul saptamanii trecute, si a predat banii politistilor, care au reusit sa identifice proprietarul si sa-i restituie suma uitata, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj. "La data de 14 decembrie, la Politia…

- (P) Retraiește caldura din vacanțele de iarna petrecute la bunici, la gura unei sobe captușite cu teracota! Ușor de recunoscut din copilaria fiecaruia dintre noi, petrecuta in vacanțele de iarna la bunici, soba a ramas și in prezent una dintre cele mai utilizate și eficiente soluții de incalzire in…

- Un robot capabil sa identifice emoțiile cu ajutorul unor detectoare vocale a fost trimis spre Stația Spațiala Internaționala cu o racheta lansata joi de la baza din Florida. Dispozitivul inteligent va oferi asistența astronauților, transmite agenția Reuters, citata de Agerpres.Robotul se numește Crew…

- Schimbarile din funcții ale șefilor instituțiilor bugetare din teritoriu a generat o reacție imediata din partea PSD Timiș. Dupa prima schimbare facuta... The post PSD Timiș, reacție in cazul schimbarilor politice: „Nu uitați ca locuiți in acest județ și sunteți partași la stricaciunile pe care le provocați!”…

- Fostul presedinte Traian Basescu a parat o intepatura de la fostul premier si i-a subliniat ca nu ar vrea sa strice dezbaterea, dar poate sa o faca. Victor Ponta a amintit de taierea salariilor si pensiilor din vremea mandatului lui Basescu. Basescu: Din 2009 a fost crestere economica…

- Teatrul absurdului continua la Chisinau. In timp Blocul ACUM si PSRM au semnat un acord privind formarea unei aliante de guvernare si unul prin care au garantat ca nu se vor ataca reciproc, candidatul ACUM la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, spune ca cetatenii nu trebuie sa cada „in capcana…

- Experimentul, numit Labeled Release (LR), a fost proiectat pentru a testa solul marțian in cautarea materiei organice. "Se pare ca am raspuns la aceasta intrebare finala", a scris Levin in articolul sau publicat din publicatia "Scientific American", joi, afirmand ca experimentul a dat rezultate pozitive…

- 'Astazi am deschis portile Ministerului (Agriculturii, n.r.) si le-am deschis in cinstirea Zilei Nationale a Produselor Agroalimentare Romanesti. O placere extraordinara. Uitati-va si dumneavoastra la acesti oameni, cu cata bucurie pe fata, cu cata dragoste vin in Bucuresti desi au parcurs sute de…