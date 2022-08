Stiri pe aceeasi tema

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters. ”Avertizam americanii…

- Orice posibila confiscare a activelor rusesti de catre Statele Unite va distruge complet relatiile bilaterale ale Moscovei cu Washingtonul, a declarat, sambata, seful Departamentului Nord-American al Ministerului rus de Externe, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de Reuters.

- Aflat intr-o vizita la Manila, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, i-a declarat sambata presedintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr ca legaturile dintre tarile lor sunt „extraordinare”, transmite dpa. Blinken a insistat asupra angajamentului bilateral in domeniul apararii si a afirmat ca Washingtonul…

- Suntem in ziua cu numarul 161 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul rus al apararii a transmis marți ca Statele Unite sunt direct implicate in conflictul din Ucraina, in timp ce SUA au acuzat Rusia ca folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca „scut nuclear”. Inaltul…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si alte opt au suferit rani grave in noile raiduri rusesti in regiunea Nipru din Ucraina. Potrivit guvernatorului regiunii, armata rusa a lansat peste o suta de rachete asupra mai multor localitati, noaptea trecuta.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, și ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, au avut o discuție lunga despre razboiul din Ucraina și comerțul internațional, potrivit Reuters. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat sambata ca a discutat despre razboiul din Ucraina cu ministrul…

- Dmitri Medvedev, fost președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, declara ca Moscova nu ar trebui sa mai negocieze cu Washingtonul in ce privește dezarmarea nucleara și ca ar trebui sa aștepte pana ce SUA „o sa se tarasca inapoi la masa negocierilor”, relateaza Reuters…

- Republica Moldova, Romania, Ucraina, dar și alte țari „sunt lideri in numarul de acțiuni discriminatorii impotriva presei și jurnaliștilor ruși in ultimii 5 ani”. Despre aceasta a declarat șeful comisiei Dumei de Stat ruse pentru investigarea faptelor de imixtiune a statelor straine in afacerile interne…