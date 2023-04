Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare mare la finalul saptamanii trecute la casa regala a Iordaniei, cu ocazia nunții Prințesei Iman, in varsta de 25 de ani.Prințesa Iman, in varsta de 25 de ani, este cel de-al doilea copil al reginei Rania, 51 de ani, și al regelui Abdullah al II-lea, 60 de ani, și s-a casatorit…

- Dezvoltatorii interesati sa construiasca aplicatii bazate pe ChatGPT vor putea folosi, contracost, noul API pus la dispozitie de OpenAI, informeaza news.ro.OpenAI a lansat un API (Application Programming Interface) pentru ChatGPT, la care companiile si dezvoltatorii interesati sa foloseasca…

- Peste 1.100 de genti de voiaj, in valoare de 250.000 de lei, nedeclarate la intrarea in tara, au fost descoperite intr-un container in Portul Constanta Sud Agigea. Bunurile proveneau din China si erau destinate unei firme din Bucuresti.Garda de Coasta a transmis, printr-un comunicat de presa,…

- Colecția de mașini aparținand lui Ion Țiriac este singura galerie din lume care include toate cele 7 modele Phantom ale seriei I-VII.Exemplarul Phantom V expus in galeria Tiriac Collection a fost finalizat pe 23 martie 1960. A ajuns in posesia lui Sir Elton John in 25 mai 1990, iar artistul…

- Companiile din tehnologie anunța rand pe rand reduceri masive de personal.De aceasta data a venit randul olandezilor de la Philips sa vorbeasca despre concedieri in randul angajaților. 6.000 de locuri de munca urmeaza sa fie reduse așa incat compania sa iși restabileasca profitabilitatea,…

- Conturile de Facebook si Instagram ale fostului presedinte american Donald Trump vor fi din nou active, dupa ce a fost suspendate timp de de doi ani, dupa asaltul sustinatorilor sai asupra Capitoliului..Compania de social media a precizat intr-o postare pe blog ca a "pus in aplicare noi masuri…

- Zeci de locuitori ai unui sat din Germania au pus mana de la mana cate 62.500 de euro și au luat credite bancare pentru o investiție de 3,5 milioane de euro intr-o turbina eoliana, arata Știrile Pro TV. Acum, moara de vant le aduce aproape jumatate milion de euro anual.Potrivit sursei citate,…

- Hiper-trucajul ("deepfake") este o tehnica de manipulare digitala tot mai realista care reprezinta o provocare pentru lupta impotriva dezinformarii, relateaza AFP, conform Agerpres.Acest hiper-trucaj permite in special inlocuirea intr-un video a unei fete cu o alta sau falsificarea declaratiilor…