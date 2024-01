„Trebuie sa dovedim ca democrația funcționeaza”, a declarat Joe Biden in prima sa conferința de presa in calitate de președinte. Și-a dedicat administrația acestei sarcini. Și-a preluat funcția la cateva saptamani dupa ce Trump a incercat sa anuleze alegerile și a declanșat o insurecție. Tranziția violenta a puterii a confirmat locul Americii in „recesiunea democratica” […] The post Cum “apara” Biden democrația. Conducere globala prin intervenții militare first appeared on Ziarul National .