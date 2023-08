Stiri pe aceeasi tema

- Un smartwatch reprezinta o inovație tehnologica captivanta, aducand funcționalitatea unui telefon inteligent direct la incheietura mainii utilizatorilor. Aceste dispozitive compacte și elegante nu doar indica ora, ci ofera o gama diversificata de caracteristici, precum monitorizarea activitaților fizice,…

- Acum, un nou semn prezent tot la incheietura mainii ar putea fi cel care ne da indicii despre viitorul nostru.Este vorba despre un triunghi format din trei linii din piele, pe care foarte puține persoane il au. Daca te numeri printre acestea, inseamna ca norocul iți va surade tot timpul in viața și…

- Sindromul de tunel carpian (STC) este cea mai frecvent neuropatie de compresie la nivelul mainii, avand ca rezultat amorteala, furnicaturi si durere semnificativa in mana. Din pacate, daca nu iei aceasta afectiune in serios si nu mergi la un medic specializat in bolile mainii imediat ce observi primele…

- Nervii din mainile tale joaca un rol important. Ei fac parte dintr-o retea care transmite durerea, presiunea, temperatura si senzatiile tactile inapoi catre creier, ajutand totodata la reglarea miscarii musculare. Durerea radianta, furnicaturile si amorteala in mana pot aparea atunci cand unul sau mai…

- Pe la jumatatea lunii iunie, cei de la Vetter ne-au trimis cateva accesorii pe care sa le testam și, eventual, sa le și integram in utilizarea noastra de zi cu zi. Printre ele s-au aflat și unele accesorii de mașina, gadget-uri pentru posesorii de automobile, printre care nu ma numar și eu, așa ca m-am…

- Tot scandalul asta despre azile are și o parte buna. Ii va salva pe mulți batrani. Toți prefecții și primarii sunt in alerta, dar avalanșa nu a fost starnita de dragul pensionarilor, ci pentru a-i revitaliza electoral și material pe parțial eclozații din partidul generației Gadget și pe salamandrele…

- Australianul Nick Kyrgios, finalist anul trecut la simplu masculin, a fost nevoit sa se retraga de la editia din acest an a turneului de la Wimbledon, din cauza unei accidentari la incheietura mainii."Sunt foarte trist sa va anunt ca trebuie sa ma retrag de la Wimbledon anul acesta. Am incercat din…

- Fie ca mergeți la mare sau la munte, fie ca va pregatiți pentru festivalul preferat, unele dintre ele ar putea prinde bine.Se zice ca in vacanța e bine sa te rupi de realitate, dar hai sa nu exageram. Primul lucru pe care il impachetezi e smartphone-ul tau. Și pentru a sigur ca nu ramai fara baterie…