Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai buna hrana naturala pentru micuțul tau este laptele matern. Acesta are toate substanțele nutritive necesare pentru dezvoltarea creierului, sistemului nervos și a imunitații impotriva multor tipuri de boli, in special in primele șase luni de viața. Pe de alta parte, exista situații in care se…

- Practicarea sportului presupune respectarea catorva reguli esentiale, rolul acestora fiind acela de a te mentine in siguranta, de a efectua corect antrenamentele si de a te putea bucura de beneficiile sportului. Importanta echipamentului sportiv este foarte mare, astfel ca atunci cand iti procuri pantofi…

- Proiectul de lege pentru invatamantul superior, aflat acum in dezbatere la nivel politic, nu modifica major felul in care vor avea loc alegerile in universitatile din tara in 2024. „Ziarul de Iasi" a consultat proiectul si, la momentul de fata, ideile cu alegerea rectorului din randul profesorilor alesi…

- Din dorința de a reduce costurile cu incalzirea locuinței, cu producerea de electricitate sau costurile cu incalzirea apei calde, una dintre soluțiile pe care te poți baza este implementarea unui sistem de panouri fotovoltaice. Panourile fotovoltaice sunt deosebit de utile in acest sens, acestea fiind…

- Alegerea ramelor pentru ochelari este un proces care trebuie sa țina cont de o varietate de criterii, de la forma feței pana la particularitațile lentilelor pe care le vei purta. In cazul ochelarilor de soare nu se aplica in totalitate criteriile care tre

- Pe langa rolul estetic important, acestea sunt eficiente, reprezentand elemente de siguranta esentiale, intrucat asigura protectia necesara impotriva alunecarii si iti sporesc confortul in conditii de umezeala excesiva. Cum poti alege un astfel de accesoriu in functie de nevoile si peferintele tale?…

- Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a raspuns mai multor acuzații privind alegerea sa in funcție. Ea susține ca nimeni nu i-ar fi promis sau garantat ca va fi ciștigatoarea concursului și ca acesta ar fi fost organizat intr-un mod transparent. Dragalin a mai sugerat ca nu planifica sa…

- Cand alegi sa deschizi un magazin nou, principala situatie cu care te confrunti este amenajarea lui: ce plan de amenajare abordezi, cum organizezi gamele de produse, ce produse alegi, ce fel de mobilier. Acestea sunt doar o parte, pe langa multe altele la care trebuie sa te gandesti atunci cand vrei…