Cum alegem acvariile potrivite pentru pești? Acvariu de apa dulce sau de apa sarata? Forma alungita sau rotunjita? Ce dimensiune de acvariu ar trebui sa aleg pentru peștii mei? Creșterea peștilor in acvariu este un hobby interesant, dar achiziționarea unui prim acvariu ridica multe intrebari. Este important sa dispuneți de un minim de informații pentru a asigura bunastarea și confortul viitorilor dumneavoastra pești. Aflați care sunt nevoile peștilor dvs. Primul pas inainte de a cumpara un acvariu este sa alegeți peștii pe care doriți sa ii țineți in el. Departe de a fi simple obiecte decorative, peștii sunt, inainte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exista cateva tipuri de pește care merg perfect pe gratar. Probabil ai mai incercat sa gatești peștele pe gratar, insa s-a sfaramat sau a ieșit uscat. Ca acest lucru sa nu se mai intample, ți-am pregatit o lista cu cele mai bune tipuri de pește care merg perfect pe gratarul incins. Cuprins: Lucruri…

- Peștele este unul dintre alimentele preferate de catre romani. Fie ca vorbim despre saramura, pește la gratar, salata de icre sau alte sortimente, gospodinele atrag atenția asupra catorva greșeli pe care oamenii le fac, atunci cand gatesc carne de pește. La ce trebuie sa fii mai atent, pe viitor. Ce…

- In subsolul Casei de Cultura a orasului Rivne, sudul tarii, Ana Krilosanska este coordonatoarea atelierului de arte decorative si aplicate. Impreuna cu profesoara lor, copiii fac ingeri din material textil care sunt trimisi militarilor aflati pe front. Ana conduce o clasa de lucru din care fac parte…

- Marti, in a 41-a zi a invaziei comandate de Vladimir Putin, SUA si Europa pregatesc noi sanctiuni pentru a pedepsi Rusia din cauza uciderilor de civili din Ucraina, iar presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca este posibil sa fie descoperite si mai multe crime in zonele recucerite de la trupele…

- Presedintele Partidului National Liberal, Florin Citu se gandeste la o discutie serioasa despre o remaniere guvernamentala, in perioada urmatoare, au precizat surse liberale. Florin Citu se gandeste la o discutie serioasa despre remanieri in guvern, potrivit unor discutii din partid, sustin surse liberale.…

- Oligarhul rus Mihail Fridman a declarat intr-un interviu ca nu mai stie cum sa traiasca, la trei saptamani dupa ce a fost lovit de sanctiunile Occidentului. Fridman, care are o avere neta de 10,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, a fost sanctionat de Uniunea Europeana pe 28…

- O tanara de 25 de ani din Ucraina a nascut de urgenta, sambata seara, la Spitalul Municipal Radauti, dupa ce a reusit sa treaca granita. Femeia era insarcinata in opt luni, iar din cauza stresului ca sotul a ramas in Ucraina, tanara a nascut prematur. Mai multi ucraineni au ajuns noaptea trecuta la…

- Un covor plutitor de pesti morti a fost gasit de ecologisti, in largul coastei franceze, in Oceanul Atlantic. Ministrul pescuitului din Franta a catalogat imaginile cu pestii morti drept „socante" si a anuntat o ancheta in acest caz. Al doilea cel mai mare pescador din lume, FV Margiris, a aruncat cei…