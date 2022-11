Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca țara noastra este plina de locuri de poveste. Ei bine, in Romania exista un loc unde oamenii ar scapa de boli. Persoanele care ajung aici simt miracolul, iar acestea raman fascinate și de priveliștea de viz pe care o are acest loc. Iata unde se afla!

- In timp ce puterea de cumparare a romanilor este tot mai mica, oamenii apeleaza la soluții disperate: muncesc peste program sau iși iau al doilea job.Pentru a face fața scumpirilor, oamenii cauta companii care ofera salarii mai mari sau se reprofileaza.In 2023 aceasta migrație a forței de munca de la…

- Lacul Balbaitoarea din Prahova este un loc caracterizat printr-un teren umed, un loc mocirlos, un ochi de apa pe un teren mlaștinos, unde cresc plante carnivore. Oamenii locului spun despre acest lac cu adancime insemnata ca ar fi sub blestem de ani buni.

- In luna iunie a acestui an, norma de hrana in spitale a crescut, pentru un singur bolnav, la 22 de lei pe zi, potrivit Ministerului Sanatații. Aceasta alocație de hrana se actualizeaza in fiecare an in funcție de rata inflației. De ea dispun persoanele care nu sunt asigurate și cele carora li se ofera…

- Vineri, 9 septembrie, compania aeriana Wizz Air a anulat patru zboruri de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, spre Paris – Beauvais, Memmingen și Valencia, dar și cel care trebuia sa decoleze la ora 19:45 spre Lyon, Franța.Anunțul despre anularea zborului spre Lyon, a fost facut abia la…

- VIDEO: Povestea neștiuta a inființarii Teatrului de Papuși din Alba Iulia. 70 de ani de ”Prichindel” și generații intregi de copii Generații intregi de copii din Alba Iulia și imprejurimi i-au trecut pragul de-a lungul anilor. Teatrul de Papuși ”Prichindel” implinește 70 de ani de existența. Puțina…

- Global Bycicle Index , GBI (n.r. Indicele Global al Biciliștilor) a realizat un top cu 90 de orașe din intreaga lume pentru a vedea care sunt cele mai prietenoase cu bicicliștii. Indicele a evaluat orașele in funcție de procentul de utilizatori de biciclete, de infracționalitate și siguranța, de infrastructura,…