- Școlile și gradinițele raman deschise indiferent de incidența cazurilor de COVID, iar in cazul apariției unui caz de infectare, intra la cursuri online doar clasa in care invața elevul confirmat cu SARS-CoV2, potrivit Ordinului comun al miniștrilor Educației și Sanatații. Orele cu prezența fizica se…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, la festivitatea de deschidere a anului universitar de la Agronomie, ca prevederea solicitata de universitati conform careia studentii vaccinati anti-COVID-19 vor avea prioritate la cazare in camine va fi inclusa in ordinul comun al ministrilor…

- „Suntem intr-o dinamica a infecției. Noi am spus ca in valul 4 vrem sa pastram fluxul mixt pe spitale, adica un flux COVID și non-COVID. Asta nu inseamna ca n-o sa existe și situații in care unele unitați medicale, spitale de boli infecțioase și nu numai, n-o sa fie doar pentru pacienții COVID, dar…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, luni, ca decizia de inchidere a școlilor din Afumați, județul Ilfov, e o incalcare flagranta a Ordinului comun semnat de el și de ministrul Sanatații. Prin urmare, de marți, elevii vor reveni in clase. Daniel Tudorel Zamfir, prefectul județului Ilfov,…

- O intreaga clasa a unui liceu din Municipiul Blaj va trece la sistemul de invațare online dupa ce unul dintre elevi a fost confirmat pozitiv COVID-19 in urma testarii. Masura de prevenție impusa de reglementarile și regulamentele in vigoare se aplica incepand de astazi, 15 septembrie 2021. La nivelul…

- Vaccinarea sau testarea angajatilor din spitale si scoli RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Consilierul onorific al premierului Florin Cîtu si fost ministru al sanatatii anul trecut, în primele luni ale pandemiei, Nelu Tataru a declarat ca va discuta miercuri cu prim-ministrul…

- Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat miercuri ca pana la 6 la mie rata de infectare, toate cresele, gradinitele si scolile functioneaza cu prezenta fizica, iar dupa depasirea acestui prag, raman deschise doar cresele si gradinitele si toti elevii trec in online, cu exceptia invatamantului special.…

Anul școlar 2021-2022: Cum funcționeaza școala daca un elev este depistat pozitiv COVID-19 Noile reguli pentru deschiderea școlilor au fost anunțate miercuri de miniștrii Sanatații și Educației, intr-o conferința…