Cum afecteaza virusul COVID-19 industria salilor de fitness din Romania Situatia actuala in Romania cu privire la preventia raspandirii virusului COVID-19 a facut ca multe firme mici si mijlocii sa isi suspende activitatea pe o perioada nedeterminata. Salile de fitness sunt printre cele mai afectate de aceasta situatie, fiind nevoite sa se inchida pentru a putea sista raspandirea virusului, pentru siguranta si sanatatea clientilor si a angajatilor.



Intrebarea este urmatoarea: cum pot salile de fitness sa reziste in aceasta perioada?



Raspunsul este incert: "Chiar daca la inceputul acestei pandemii am luat toate masurile de siguranta in sala noastra,(… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

