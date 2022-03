Cum afectează vîrsta percepția timpului Biologul american Robert Sotran a realizat un experiment cu o durata de 45 de ani pentru a afla cum se schimba cu virsta percepția timpului, relateaza mir24.tv. Omul de știința de-a lungul anilor in fiecare zi masura tensiunea arteriala, temperatura, ritmul cardiac, precum și percepția subiectiva a vitezei de curgere a timpului, iar toate rezultatele le inregistra. Cu cit inainta in virsta, Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

