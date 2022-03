Cum afectează găurile negre supermasive nașterea stelelor? Gaurile negre supermasive afecteaza nașterea unor stele noi, spun astronomii. Utilizind invațarea automata și trei simulari de ultima generație pentru a susține rezultatele unui studiu de amploare, cercetatorii de la Universitatea din Cambridge au rezolvat o dezbatere veche de 20 de ani, privind formarea stelelor. Formarea stelelor in galaxii a fost mult timp un punct central al cercetarii astr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ingrijorarile au determinat eBay sa elimine ofertele de vanzare a laptelui matern de pe platforma sa, spunand ca si-a actualizat filtrele automate. Dr. Sarah Steele, cercetator in domeniul sanatatii publice la Universitatea din Cambridge, a spus ca, desi laptele matern uman este vandut de ceva timp…

- Click pe imagine pentru a vedea intregul poster Stelele ne par eterne, insa nu sunt. Stelele se nasc și mor, iar acest ciclu dainuie de aproximativ treisprezece miliarde de ani. Simularile numerice ale universului timpuriu au oferit indicii asupra perioadei apariției primelor stele.

- In imaginea din stanga: imagine a galaxiei Andromeda. In dreapta: roiul globular B023-G78, unde a fost identificata gaura neagra. Credit: Ivan Eder, https://www.astroeder.com/; HST ACS/HRC Cum iau naștere gaurile negre super-masive, cu masa enorma, este inca un mister. In acest context descoperirea…

- Companiile deținute de stat continua sa fie și cele mai indatorate firme, cu datorii cumulate de 11,7 miliarde de lei, aproape jumatate din cat au de achitat la ANAF primii 50 de rau-platnici ai Romaniei, arata ultimele date, analizate de Profit.ro. Compania Naționala a Huilei SA (CNH) ramane…

- Care considerați ca sunt calitațile personale indispensabile unui inovator urban? Ce competențe cheie considerați ca trebuie sa aiba inovatorul urban? Sunt doar cateva dintre intrebarile la care sunt rugați timișorenii sa raspunda. Universitatea de Vest din Timișoara, Centrul Cultural PLAI și Primaria…

- Aisha Khatib, o doctorita din Canada, a povestit bucuria de a ajuta la nasterea unei fetite, pe 5 decembrie 2021, intr-un zbor de noapte catre Uganda, scrie postul BBC, preluat de agenția News.ro. Mama a anunțat ca micuța va fi botezata „Miracle” (n.r. „miracol”, in traducere”) și Aisha, de la numele…

- Am scris articolul la sfarsitul anului, fiindca am considerat ca in aceasta perioada trebuie sa ne gandim si la altceva. Daca nu la ceva spiritual, care sa ne departeze de lumea materiala, cu mesele sale imbelsugate si goana dupa cadouri iluzorii, macar la planurile de viitor care sa ne deschida ochii…

- NASA a inființat un program prin care mai mulți savanți religioși vor vorbi despre raspunsul pe care l-ar avea omenirea, la descoperirea extratereștrilor. Doua duzini de teologi s-au adunat la Centrul de ancheta teologica al Universitații Princeton in 2016 pentru a participa la un program finanțat parțial…