Stiri pe aceeasi tema

- Liceul ”N. V. Gogol” din capitala este cea mai mare instituție de invațamint preuniversitar din Moldova cu predare in limba rusa. El este multietnic, acolo invața mulți copii din familii in care se vorbește și limba de stat, și bulgara, și gagauza, și alte limbi. Despre aceasta a relata intr-un interviu…

- Turneul final al Cupei Tymbark junior-ONSS, disputat in Capitala in perioada 25-28 mai, i-a avut in prim plan pe elevii Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Bacau care au avut o prestație laudabila in urma careia s-au incununat cu titlul de vicecampioni. Parcursul echipei, a fost unul plin de…

- Echipa de fotbal feminin Under 16 a Liceului cu Program Sportiv Viitorul Pitești a caștigat locul 1 la etapa naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – Cupa ISF (Impreuna suntem fotbal). Echipa pitesteana a jucat in finala cu Liceul cu Program Sportiv Bistrița. Scorul in timpul regulamentar…

- In dimineața zilei de 17 mai, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au fost alertați conform numarului sporit de intervenție in urma unui incendiu, care s-a produs in incinta Liceului "Ion Luca Caragiale" de pe strada Miron Costin, 19/7, din municipiul Chișinau. Apelul…

- Un tanar de 17 ani, din Teleorman, e in stare grava dupa ce o poarta de fotbal a cazut peste el. Baiatul este internat in coma profunda la spitalul „Bagdasar-Arseni”, din Capitala. „Polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre un cetațean cu privire…

- Prezentat ca fiind „orașul viitorului” din Qatar, Lusail a inceput sa se ridice in 2006, cu mult inainte ca țara sa fie desemnata gazda Campionatului Mondial de Fotbal din 2022, dar cu greu se gasea vreo persoana care sa fi vizitat locația inainte ca marele stadion Lusail sa devina principala atracție…

- In jurul pranzului, un grup de suporteri stelisti au intrat in conflict cu cei dinamovisti in cadrul pregatirilor pentru amenajarea materialelor de sustinere a echipelor pe stadion. Jandarmii prezenti in zona au intervenit prompt si au reusit sa stopeze incidentul. Mai multe persoane au fost identificate,…

- Național feminina de fotbal a Romaniei joaca marți, de la ora 20.30, un amical cu selecționata Marocului pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala.Partida face parte dintr-un stagiu de pregatire al Naționalei feminine derulat in perioada 2-12 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…