- Nationala de handbal feminin a Romaniei a incheiat Campionatul European din 2022 pe locul 12. Miercuri seara, dupa meciul cu Germania, ultimul din competitie, jucatoarele au imbracat in vestiar tricouri albe cu mesajul ”Respect our work”, cu aluzie la deciziile de arbitraj din partida cu Muntenegru,…

- Naționala Romaniei de handbal feminin pregatea un protest la meciul cu Germania, ultimul de la Campionatul European, insa jucatoarele Romaniei au renunțat la aceasta acțiune dupa ce au aflat ca riscau suspendare de un an pentru echipa naționala și o amenda mare, scrie Gazeta Sporturilor. La meciul…

- Duminica a fost o zi perfecta pentru nationala de handbal a Romaniei, chiar daca nu a jucat.In grupa principala din care face parte nationala noastra, Spania si Olanda au incheiat la egalitate, scor 29-29, iar Franta a invins categoric Muntenegru, scor 27-19. Au fost rezultate perfecte pentru nationala…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei s-a calificat in grupele principale ale Campionatului European din Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, dupa ce s-a impus, cu scorul de 31-23 (13-12), in fata reprezentativei Macedoniei de Nord, intr-o partida disputata in Arena SC „Boris Trajkovski” din…

- Grupa C de la Campionatul European de handbal feminin, cea din care face parte și Romania, a debutat de la ora 19:00 cu meciul dintre Franța și Macedonia de Nord. Partida nu e transmisa la TV, dar poate fi urmarita liveSCORE pe GSP.ro. Campionatul European de Handbal din 2022 se desfașoara intre 4…

- Naționala feminina de handbal senioare a Romaniei joaca la Campionatul European EURO 2022, turneu final gazduit, intre 4-20 noiembrie, de Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Tricolorele fac parte din grupa C, de la Skopje, impreuna cu Franța, Olanda și Macedonia de Nord. Primele meciuri s-au…

- Selecționerul Florentin Pera (42 de ani) a facut o schimbare de ultim moment in lotul pe care se bazeaza la Campionatul European de handbal feminin din acest an. a Campionatul European de handbal feminin este programat in perioada 4-20 noiembrie 2022, in Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru„Tricolorele”…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a caștigat Trofeul Carpați dupa ce s-a impus in meciul cu Spania, 25-23. Reprezentativa noastra este in varf de forma inainte de startul Campionatului European din 2022. „Tricolorele” antrenate de Florentin Pera au reușit sa iși adjudece Trofeul Carpați…