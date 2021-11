Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a trecut printr-o situație neplacuta. Vedeta a mers intr-o benzinarie, unde a dat nas in nas cu un milionar din Romania. Din pacate, ce s-a intamplat intrece imaginația oricui, mai ales pentru ca fiica lui Petre Roman a fost injurata de barbat. Ce s-a intamplat intre Oana Roman și un milionar…

- Nicoleta Voicu este acum incercata de momente foarte grele, asta dupa ce inca de miercuri nu se simte deloc bine. Potrivit declarațiilor oferite de catre vedeta la Antena Stars, nu este infectata cu virusul nimicitor SARS-COV-2, caci testul a ieșit negativ. In ciudat acestui lucru, Nicoleta Voicu a…

- Ți se face pielea de gaina. Una dintre cele mai frumoase și cunoscute femei din Romania a facut declarații șocante in cadrul emisiunii La Maruța de la PRO TV. Superbul topmodel a fost la un pas de a fi rapita și siluita. Ce s-a intamplat, de fapt. Faimosul topmodel caruia i-au pus droguri in bautura…

- Tatal fostului mare fotbalist Lucian Sanmartean (41 de ani) a murit. Anunțul a fost facut de Sanmartean pe pagina sa de Facebook. Acesta susține ca tatal sau s-a luptat cu o boala crunta in ultimii...

- Sunt informații de ultima ora despre starea de sanatate a Adelei Popescu, diagnosticata cu coronavirus. Vedeta a dat vestea ca s-a infectat pe data de 9 septembrie. In ediția de azi a emisiunii ”Vorbește Lumea”, Adela Popescu a vorbit despre starea de sanatate. Informații de ultima ora despre Adela…

- La aceasta ora, cainele Oanei Roman este pierdut prin Capitala, iar vedeta incearca cu disperare sa-l gaseasca. Bubble este un bulldog francez de culoare alba, cu porțiuni negre in zona ochilor, și a fost vazut ultima oara in zona Tunari.

- Oana Roman și-a ingrijorat fanii teribil cu recenta sa veste. Fosta prezentatoare de televiziune are noi probleme de sanatate și a decis sa mearga la spital. Ce se intampla cu vedeta? Le-a marturisit totul internauților. Oana Roman are probleme de sanatate: vedeta a ajuns la spital Oana Roman are o…

- Oana Roman a vorbit fanilor ei despre starea de sanatate. Vedeta le-a marturisit ca nu se simte prea bine, motiv pentru care va merge sa faca investigații. Aceasta banuiește ca ar putea fi vorba de o veche problema de sanatate.