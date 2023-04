Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 399. Statele Unite si-au exprimat marti sprijinul pentru infiintarea unui tribunal special care sa judece crimele comise in urma invaziei Rusiei in Ucraina, bazat pe sistemul judiciar ucrainean, cu sprijin international si care sa

- Razboiul nu este sub nici o forma o „disputa teritoriala”. Sunt in joc interese americane vitale. Intalnirea de la Moscova de saptamana aceasta intre Xi Jinping și Vladimir Putin e cea mai noua dovada ca China e cel mai bun prieten și cel mai mare susținator al Rusiei. Toata lumea o știe, insa președintele…

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui SUA, Joe Biden de luni, 20 februarie, la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca ”nimanui nu ii este frica de tine” si a elogiat acest moment drept ”o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir…

- Victoria Ucrainei impotriva Rusiei este preconditie pentru o tranzitie democratica la Moscova, estimeaza opozantii rusi ai regimului Putin, invitați la Conferinta de Securitate de la Munchen. „Eliberarea de fascismul lui Putin trece prin Ucraina”, spune Gary Kasparov, fost campion mondial la șah.

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadirov, susține ca Rusia va finaliza „operațiunea militara speciala” din Ucraina in anul 2023. In opinia liderului cecen, aceasta operațiune trebuie sa includa cucerirea de catre Rusia a orașelor Harkov și Odessa. Cucerirea acestor doua orașe ale Ucrainei este necesara „pentru…

- „Ucraina nu are infrastructura militara moderna, dar au oameni! Daca nu trimitem echipamente militare in Ucraina in urmatoarele saptamani, Putin ar putea caștiga”, a spus președintele polon, Andrzej Duda.Presedintele Joe Biden va vizita Polonia in aceasta luna pentru a marca un an de la debutul invaziei…

- La aproape un an de la inceputul razboiului Rusiei in Ucraina, luptele continua intens, in special in estul tarii. Totusi, potrivit cecenului Ramzan Kadirov, conflictul s-ar putea incheia mai repede decat se prevede, potrivit La Libre . Intr-o discutie cu fostul lui prim-ministru Ahmed Dudaiev, distribuit…