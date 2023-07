Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici și Andrei Neacșu s-au desparțit dupa 7 ani de relație. Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” a anunțat ca nu mai formeaza un cuplu cu tatal fiului ei. Vedeta a incercat sa fie cat mai discreta cu viața personala.La inceputul lunii mai, Ilinca Vandici anunța ca s-a desparțit de Andrei…

- Ramona Pauleanu a demisionat in primavara de la Pro TV pentru concurența. Patru luni a durat aventura -caci așa a denumit contractul- la Antena 1. Ramona Pauleanu a hotarat in primavara anului curent sa demisioneze de la Pro TV deoarece nu și-a mai gasit locul liber la rubrica Meteo la doi ani dupa…

- Daniela Gyorfi a bifat noi intervenții estetice și a platit 5.000 de euro pentru aceste proceduri. Cum arata cantareața dupa ce a calcat pragul cabinetului medicului estetician.Daniela Gyorfi a fost prezenta in platoul emisiunii „Xtra Night Show”, unde a vorbit despre intervențiile estetice pe care…

- Invitați la podcastul lui Jorge, Lili Sandu a vorbit și despre fostul ei iubit, Bogdan Stelea, de fața cu actualul ei partener, Silviu Țolu, tatal baiețelului ei. Cei doi au acordat un interviu la dublu, facand declarații amuzante.Lili Sandu este una dintre cele mai cunoscute și indragite vedete din…

- Vladuța Lupau este cunoscuta prin frumusețea ei rapitoare, care ii uimește pe fanii sai cu fiecare apariție. Dar puțini știu cum arata artista in adolescența. Nu o sa va vina sa credeți! Vedeta cu chip de inger Recent, vedeta le-a dezvaluit fanilor sai, intr-un story pe Instagram, o imagine cu ea de…

- Recent, partenera de viața a omului de televiziune Madalin Ionescu iși exprima teama ca se va confrunta, in viitorul apropiat, cu un burnout. La scurt timp dupa anunțul cu pricina, a disparut de pe Instagram. Afla in randurile de mai jos care este adevarul despre absența Cristinei Șișcanu din mediul…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai apreciate prezentatoare din țara. Dovada sta și numarul mare de urmaritori de pe Instagram. Recent, aceasta a facut o dezvaluire care i-a șocat pe fani. Vedeta a marturisit ca a fost agresata fizic in copilarie. Aceasta a povestit cu lux de amanunte intreaga intamplare.…

- Theo Rose și Anghel Damian vor deveni in curand parinți. Artista este insarcinata in 8 luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina bebelușul in brațe. Recent, cei doi au fost surprinși intr-o ipostaza surprinzatoare, iar momentul in care cantareața iși imbrancește iubitul in plina strada a fost surprins…