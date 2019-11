Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta la Maternitatea Botosani s-a nascut un copil care cantarea numai 720 de grame. Cu ajutorul medicilor, micutul a reusit sa supravietuiasca. Acest bebelus nascut este copilul cu cea mai mica greutate nascut in acest an la Botosani.

- Brigitte Pastrama a trecut printr-o mare cumpana, la scurt timp dupa ce a devenit soția lui Florin Pastrama. Bruneta și-a dorit cu ardoare sa devina mama, insa visul pare mai departe decat ar fi crezut.

- Cornelia Rednic a cucerit publicul cu vocea sa, iar formula in care isi incanta fanii, alaturi de sotul sau, Lupu Rednic, este una de mare succes. Pe langa faima si zeci de mii de fani, artista si-a dorit si o silueta perfecta, pe care s-a chinuit mult timp sa o obtina cu ajutorul dietelor.

- Monica Anghel a reușit in doi ani de zile sa slabeasca 30 de kilograme și planuiește sa piarda și mai mult in greutate. Acum arata din nou ca la 25 de ani. „Am avut perioade in care am mai slabit, doar ca am facut-o cu regimuri drastice și, evident, nu am reușit sa ma mențin”, a zis ea, conform Antena…

- Ada Palade, fiica lui Cornel Palade, care va concura, din 7 septembrie, in noul sezon „Te cunosc de undeva!“ alaturi de tatal sau, a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 40 de hilograme in ultimii trei ani. Ada (Andrada) Palade a explicat și ce a motivat-o sa ia aceasta decizie radicala: „Starea sanatații…

- Giulia Nahmany, una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țara, a slabit, in ultima perioada, nu mai puțin de 20 de kilograme, iar acum a vorbit despre felul in care a reușit sa obțina aceste rezultate.

- Imagini de senzatie cu Stefan Banica si Lavinia Pirva! Artistul si sotia lui au fost surprinsi de paparazzii la cumparaturi. Cum arata Lavinia Parva la aproape trei luni de cand a devenit mamica.