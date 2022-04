Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta cantareața de muzica populara Silvana Riciu a decis ca e timpul pentru o schimbare in viața ei. Vedeta s-a hotarat sa slabeasca. Cate kilograme a dat jos pana acum și cate și-a propus.

- Ce vedeta din Romania a reușit sa slabeasca mult, dupa ce a nascut și unde poate fi vazuta aceasta pe micul ecran. Vedeta a nascut in urma cu un an și, alaturi de iubitul ei artist, formeaza unul dintre cele mai celebre cupluri din țara noastra. Ea a slabit nu mai puțin de 15 kilograme, […] The post…

- Gina Pistol, in varsta de 51 de ani, a devenit pentru prima oara mama, in luna martie a anului trecut, cand a adus pe lume o fetița, pe Josephine. De atunci, viața vedetei și a lui Smiley s-a schimbat total. Recent, prezentatoarea TV s-a intors pe platourle de filmare și a dezvaluit cat a slabit dupa…

- Claudia Radu a fost una dintre concurentele de la Chefii la cuțite care au reușit sa ajunga la inimile oamenilor pe parcursul competiției. Povestea de viața a tinerei și ambițiia ei de a-și schimba radical viața au fost admirate de public. Acum, dupa ce a slabit 30 de kilograme, bruneta dezvaluie cum…

- Sore a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Ce dieta a ținut vedeta pentru a se bucura de un trup de invidiat și cat de repede a reușit sa ajunga la greutatea pe care și-a dorit-o. Ce a facut artista pentru a avea un corp la care multe femei doar viseaza.

- Anca Serea iși serbeaza astazi ziua de naștere. Vedeta implinește 41 de ani și a ținut sa impartașeasca cu fanii ei, dar mai ales sa transmita și un mesaj emoționant! Iata care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit!

- Andreea Marin are 47 de ani și se menține intr-o forma de invidiat. Pe langa o alimentație sanatoasa, vedeta face și sport regulat, iar acest lucru a ajutat-o sa iși mențina silueta in ultimii ani. Recent, fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. le-a aratat internauților cum arata fara machiaj și filter.Admiratorii…

- Gina Pistol se bucura de din plin de statutul de mamica, insa iși face timp și pentru ea. Prezentatoarea TV a publicat pe rețelele sociale o imagine cu metoda prin care a reușit sa slabeasca aproape 2 kilograme in doar o saptamana.