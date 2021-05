Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,3, a zguduit provincia Qinghai din nord-estul Chinei. Anunțul inițial a fost facut de Institutul american de geofizica, pe Twitter. Cutremurul vine dupa ce un alt seism, de 6,1, s-a produs in zona sud-centrala a țarii.

- Cetațenii Republicii Moldova se vor imuniza cu vaccin chinezesc. Un lot de vaccin Sinopharm donat de Republica Populara Chineza a ajuns marți la Chișinau. Republica Moldova a primit marți o donație de vaccin chinezesc. Anunțul a fost facut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.…

- In primul trimestru, banca anticipeaza o pierdere inainte de taxe de circa 900 de milioane de franci elvetieni (960,4 milioane dolari). ”Pierderea semnificativa a diviziei Prime Services, legata de defaultul fondului de hedging american, este inacceptabila”, a afirmat directorul general Thomas Gottstein.…

- Șeful diplomației SUA, care s-a aflat, marți, la Tokyo, in cadrul primului sau turneu in Asia, a avertizat China impotriva utilizarii „constrangerii și agresivitații” sub rezerva unor represalii din partea Statelor Unite. Antony Blinken, care va fi miercuri la Seul, urmeaza sa se intalneasca, joi, cu…

- Vanzarile la nivel mondial de smartphone-uri catre utilizatorii finali vor totaliza 1,5 miliarde de unitați in 2021, o creștere de 11,4% fața de anul 2020, potrivit Gartner. „In 2020, consumatorii au redus cheltuielile pentru smartphone-uri, dar disponibilitatea de produse noi va genera o creștere semnificativa…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a sustinut joi ca sarcina Aliantei este sa se asigure ca ascensiunea militara si economica a Chinei nu va rezulta intr-un conflict, iar pentru acesta va fi ''hotaratoare cooperarea transatlantica in anii urmatori'', scrie agentia EFE. La…

- Președintele Xi Jinping a declarat "victoria absoluta" a Chinei impotriva saraciei extreme, in timpul unei conferinței la Beijing, informeaza publicația de stat Global Times. Anunțul vine cu cateva luni inainte sa se implineasca 100 de ani de la fondarea Partidului Comunist chinez, aflat la conducerea…