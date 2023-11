Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan a facut marturisit sincere din viața personala fanilor ei. In urma cu puțin timp, artista a publicat un videoclip unde a vorbit despre cum iți poți crește vibrația. Iata cum a reușit cantareața sa atraga energii pozitive in viața ei!

- Marcela Fota a trecut prin numeroase momente grele in viața sa. Cantareața și-a pierdut soțul și alți membri ai familiei, iar durerea suferita a fost extrem de mare. Acum, ea recunoaște ca a gasit mereu speranța in Dumnezeu și a reușit sa treaca peste perioadele dificile.

- Emilia Ghinescu reușește sa se mențina in forma, in ciuda anilor care trec. Chiar daca este mama și are și o cariera care ii ocupa mult timp din viața, a reușit sa iși schimbe complet stilul de viața. Cantareața a slabit peste 10 kilograme, iar acum și-a dezvaluit marele secret al tinereții.

- Cu toate ca astazi o vedem tot timpul cu zambetul pe buze și reușește sa capteze atenția la fiecare eveniment sau apariție TV, Cristina Belciu a trecut și prin momente grele in urma cu mai mulți ani. Actrița vorbește despre clipele cumplite pe care le-a traversat și ne spune și cum a reușit sa depașeasca…

- Manelistul Florin Salam a vorbit deschis despre momentele in care s-a refugiat in consumul de substanțe interzise.In urma cu ceva timp, artistul Florin Salam a recunoscut ca s-a apucat de consumul substanțelor interzise dupa pierderea primei sale soții. Acesta se considera pierdut in acele momente,…

- Deea Maxer se bucura din plin de perioada frumoasa pe care o traverseaza, iubește și e iubita, insa a trecut și prin momente grele in primavara acestui an, atunci cand ea și fostul ei soț, Dinu, au anunțat separarea dupa 18 ani de relație. La scurt timp, ea și-a refacut viața, insa nu toți au fost fericiți…

- Au fost emoții mari in familia Andreei Balan! Fetițele cantareței au avut astazi prima zi de școala, respectiv de gradinița, iar vedeta le-a fost alaturi celor doua. Iata cum „au defilat” mama și fiicele la festivitatea de inceput de an școlar!

- O mașina a luat foc in localitatea Tureni! Din primele date, șoferul și ceilalți participanți la trafic au reușit sa stinga incendiul inainte de sosirea pompierilor.„A intervenit o autospeciala din cadrul Detașamentului Turda pentru stingerea flacarilor care s-au manifestat in zona compartimentului…