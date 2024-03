Un atac armat a avut loc, vineri seara, in sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși de cel puțin cinci atacatori care purtau costume de camuflaj. Putin le-a urat insanatosire grabnica victimelor Vladimir Putin le-a urat insanatosire grabnica victimelor atacului mortal […] The post Cum a reactionat Vladimir Putin dupa atacul cu zeci de morti de la Moscova (VIDEO) first appeared on Ziarul National .