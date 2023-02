Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau și-a luat prin surprindere fanii, asta dupa ce a marturisit ca vrea sa iși vanda hainele. Vedeta a fost criticata de gurile rele care au susținut ca ar trebui sa le doneze, nu sa le vanda. Cantareața a dat carțile pe fața și a reacționat imediat pe rețelele de socializare. Iata ce a dezvaluit…

- Denisa Despa a plecat singura in vacanța in Maldive, dupa un vis ciudat pe care l-a avut. Vedeta se afla singura in destinația exotica, aleasa cel mai des de cupluri, și a marturist la Antena Stars de ce a luat aceasta decizie neașteptata.

- George Restivan, care a devenit logodnicul Adrianei Bahmuțeanu in vara acestui an, i-a laudat pe copiii vedetei și ai lui Silviu Prigoana intr-un interviu pentru Antena Stars. Deși baieții locuiesc cu tatal lor, ei iși viziteaza des mama, deja s-au apropiat și de logodnicul ei. O buna perioada de timp,…

- Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au parte de o relație frumoasa de dragoste. Logodnicul vedetei este atent cu cei doi copii pe care ii are cu Silviu Prigoana, Maximus și Eduard. De Craciun, le-a cumparat cadouri, in funcție de pasiunile lor. Barbatul ar vrea sa il cunoasca și pe fostul deputat.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mira a dezvaluit cum a reacționat actualul ei iubit in momentul in care l-a anunțat ca ține legatura cu fostul ei iubit. Cei doi foști iubiți sunt colegi in formație și colaboreaza mereu impreuna, cu toate ca intre ei nu mai este nimic. Iata ce marturisiri a facut…

- Silviu Prigoana este foarte atent cu soția lui, Mihaela, astfel ca de ziua sa de nume i-a pregatit o surpriza. Omul de afaceri și-a gasit liniștea langa partenera sa, dupa divorțul de Adriana Bahmuțeanu.Mihaela a dezvaluit in cadrul unui interviu ca soțul ei, Silviu Prigoana, a fost primul care i-a…

- Dana Roba a facut prinele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars, dupa ce Chantal, fiica ei, a fost traumatizata la gradinița, de educatoare. Vedeta susține ca micuța a fost pedepsita in diverse moduri. Mai mult, Dana Roba nu are de gand sa se opreasca, și vrea sa i se faca dreptate.